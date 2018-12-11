«Инвестиционные» автомобили: сколько стоит самая дорогая в мире машина

Гоночный Ferrari продан на аукционе в Лос-Анджелесе за 22 миллиона долларов. Как пишет британский Top Gear, цена оказалась столь высокой не только потому, что Ferrari ценятся коллекционерами выше других машин. Просто на этом конкретном экземпляре Ferrari 290 MM 1956 года выпуска ездили самые знаменитые гонщики не только того времени, а вообще за всю историю автоспорта. За рулем его сидели Хуан Мануэль Фанхио, Фил Хилл, Питер Коллинз, Вольфганг фон Трипс и сэр Стирлинг Мосс.

Неудивительно, что такой раритет ушел с молотка на аукционе RM Sothebey’s, который проводился прямо в автомобильном музее Петерсена в Лос-Анджелесе, за сумму 22 005 000 долларов. Тем более, что таких машин вообще-то было построено всего лишь четыре экземпляра. Для коллекционного автомобиля, да еще «с историей», такие суммы не новость.

Видео: YouTube/RM Sotheby's

Если посмотреть на двадцатку самых дорогих автомобилей, когда-либо проданных на аукционах, то 22 миллиона – это как раз цена машин из середины списка. Самый дешевый в «двадцатке» – это Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года выпуска, проданный на автомобильном аукционе Gooding & Company всего лишь 16 миллионов 300 тысяч долларов долларов. А возглавляет список «самых самых» удивительный Ferrari 250 GTO 1962 года, за который на таком же RM Sothebey’s в этом году отдали фантастическую сумму в 48 400 000 долларов США. Интересно, что в список этих 20 «самых самых» входит 15 Ferrari, по одному Mercedes, Jaguar, Alfa Romeo, Aston Martin и даже единственный в списке американский автомобиль Duesenberg SSJ 1935 года выпуска (продан за те же 22 миллиона долларов). То есть преимущество итальянцев в деле создания автомобильных шедевров коллекционной ценности подавляющее.

Возникает вопрос: а почему эти машины столько стоят? Ответ на него простой: ездить на этих раритетах никто не собирается, разве что в сопровождении роты охраны на броневиках. Это так называемые «инвестиционные» автомобили, они, как и шедевры искусства, – надежное вложение денег. Например, прежний владелец этого самого Ferrari 290 MM 1956 года купил машину 10 лет назад за одну десятую той суммы, за которую продал теперь. Правда, он вложился в реставрацию раритета, но как видите, игра стоила свеч.