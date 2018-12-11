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Город
11.12.2018 22:12
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Пять казарм Преображенского полка на Радищева стали объектами культурного наследия

Несколько зданий в Центральном районе Петербурга вошли в реестр комитета по охране памятников (КГИОП) как объекты культурного наследия регионального значения. Под охрану попал Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка. 

О распоряжении главы комитета Сергея Макарова Смольный сообщает 11 декабря. Особый статус получили здания на улице Радищева — Третий офицерский корпус, дом 35, лит. А, Флигель при 3-м офицерском корпусе, дом 37, лит. Б, 9-я солдатская казарма, дом 39, лит. А, 10-я и 11-я солдатские казармы, дом 39, лит. Д и Флигель для музыкантов и мастеровых Саперного батальона, дом 39, лит. В. 

При этом попасть под охрану не удалось 1-ой Солдатской казарме на Кирочной, дом 39, лит. А. Как объясняют в комитете, это связано с разборкой здания в 2007 году. Тогда подлинность казармы была полностью утрачена. 

Это не единственное здание, которое пострадало во время застройки. К 2011 году были демонтированы 2, 6, 7, 8, 17 и 18-й корпуса, манеж и корпус для обоза. На их месте появились офисные и многоквартирные дома комплекса «Парадный квартал».

Справка:

Комплекс казарм и полковых сооружений в квартале между современными улицами Кирочной, Радищева, Парадной и Виленским переулком начали возводить в 1801 году. В советский и постсоветский периоды здания занимали различные военные учреждения, в том числе Ленинградское высшее военно-инженерное училище связи.

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