Пять казарм Преображенского полка на Радищева стали объектами культурного наследия

Несколько зданий в Центральном районе Петербурга вошли в реестр комитета по охране памятников (КГИОП) как объекты культурного наследия регионального значения. Под охрану попал Комплекс казарм лейб-гвардии Преображенского полка.

О распоряжении главы комитета Сергея Макарова Смольный сообщает 11 декабря. Особый статус получили здания на улице Радищева — Третий офицерский корпус, дом 35, лит. А, Флигель при 3-м офицерском корпусе, дом 37, лит. Б, 9-я солдатская казарма, дом 39, лит. А, 10-я и 11-я солдатские казармы, дом 39, лит. Д и Флигель для музыкантов и мастеровых Саперного батальона, дом 39, лит. В.

При этом попасть под охрану не удалось 1-ой Солдатской казарме на Кирочной, дом 39, лит. А. Как объясняют в комитете, это связано с разборкой здания в 2007 году. Тогда подлинность казармы была полностью утрачена.

Это не единственное здание, которое пострадало во время застройки. К 2011 году были демонтированы 2, 6, 7, 8, 17 и 18-й корпуса, манеж и корпус для обоза. На их месте появились офисные и многоквартирные дома комплекса «Парадный квартал».