СМИ: МВД и ФСБ пришли к антимонопольщикам по делу «певца-решальщика». Силовики изучают, был он мошенником или коррупционером

Следователи столичного МВД и оперативники ФСБ пришли с обысками в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в Москве. Об этом 11 декабря пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, были проведены выемки документов и допросы целого ряда руководителей ФАС. Следственные действия связаны с делом певца Арэя Балевского, который был задержан еще два месяца назад. По версии следствия, Балевский предлагал бизнесменам решить конфликт с ФАС за 2 млн долларов. Дело было возбуждено по статье «мошенничество». Изначально следователи решили, что «реальной возможности повлиять на исполнение судебных решений ответчиком» у певца не было. Однако затем, по информации «Коммерсанта», были изучены обширные знакомства Балевского. После этого оперативники все же решили проверить возможную связь певца с высокопоставленными сотрудниками ФАС. Среди них — заместители руководителя антимонопольной службы Сергей Пузыревский и Виталий Королев, начальник управления регулирования электроэнергетики Дмитрий Васильев и еще нескольких сотрудников рангом ниже.

Как пишет «Коммерсантъ», певца, шоумена и ресторатора Арэя Балевского задержали с поличным еще в конце сентября. Он получал «куклу», которая изображала 1 млн долларов, от представителей дагестанской компании «Каспэнергосбыт». У компании был затяжной спор в суде сначала с Федеральной службой по тарифам, а затем с ФАС. Решить этот спор пообещал Балевский, у которого якобы были знакомства в руководстве ведомства. За свои услуги певец попросил 1,8 млн долларов, но энергетики из Дагестана предпочли обратиться в ФСБ.