Куратор строительства Судебного квартала обвинен в получении взятки. Его будут судить с бывшими коллегами по Смольному

Начальник подразделения Управделами президента, курирующего стройку Судебного квартала в Петербурге, отдан под суд. Андрей Молотков обвинен в получении взятки от владельца группы компаний «Единые решения» Владимира Артеева и превышении должностных полномочий.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 11 декабря, в Смольнинский суд поступило дело бывших сотрудников комитета строительства и подведомственного ему Фонда капстроительства и реконструкции (ФКСР). По версии обвинения, они подписывали акты выполненных работ по госконтракту на строительство детской школы искусств на Туристской улице.

Контракт стоимостью 223 млн заключен в ноябре 2013 года с компанией «Строительная фирма «Де Люкс». По версии следствия, акты выполненных работ на 24,9 млн рублей были подложными. Причитающиеся по бумаге деньги к лету 2015 года подрядчик получил полностью, но школу в эксплуатацию не ввел. Следствие квалифицировало фальсификацию документов по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий». В этом преступлении обвинены тогдашние управляющий Фондом капстроительства и реконструкции Молотков, его заместитель Андрей Еремин, директор департамента строительства объектов здравоохранения и культуры ФКСР Павел Гаврильчук, начальник Управления капитального строительства и ремонта комитета по строительству Сергей Клубов. Дело еще одного фигуранта, Никиты Мошурова, работавшего в ФКСР ведущим специалистом, выделено в отдельное производство. Его слушает Октябрьский райсуд.

Молотков также обвиняется в получении взятки. Его назначили на должность управляющего ФКСР в марте 2013 года, и он, по версии обвинения, согласился получать от фактического руководителя группы компаний «СТС», «БалтЭнерго», «СТИК», «СФ Де Люкс» Владимира Артеева не менее 1 млн рублей ежемесячно за общее покровительство его бизнесу. Отношения чиновника и предпринимателя длились до февраля 2015 года.

Школа на Туристской до сих пор не построена. Следующий срок сдачи — конец 2019 года.

Обыски по делу Молоткова прошли в июне 2016 года. После увольнения из Смольного и следственных претензий он перешел на более престижную работу — в Управление делами президента. Ему доверили обособленное подразделение «Санкт-Петербург» ремонтно-строительного управления Управделами. Эта структура курирует строительство Судебного квартала в Петербурге.