Чиновница Глацких, прославившаяся фразой «государство не просило вас рожать», вернулась на работу

Справка:

Департамент молодежной политики, который возглавляла бывшая художественная гимнастка Глацких, был создан в 2016 году после того, как он отпочковался от регионального Минспорта. В ноябре 2018-го внимание на региональное ведомство обратили после выступления его начальницы, которая заявила волонтерам, что «государство не просило вас рожать». Неосторожное высказывание она сделала на встрече с представителями молодежных объединений Кировограда. В ходе обсуждения финансирования проектов для молодых людей Глацких сказала, что государство вообще, в принципе, ничего не должно подрастающему поколению. «Вам должны ваши родители, потому что они вас родили», – напутственно говорила чиновница в ходе мероприятия. Ролик с её рассуждениями 5 ноября опубликовали в Twitter. Бывшая гимнастка утверждала, что содержание разговора переврали. Несмотря на это, ее временно отстранили от занимаемой должности. Кроме того, деятельностью Ольги Глацких заинтересовался Следственный комитет. Также ее исключили из политсовета «Единой России».