Путин заморозил накопительную часть пенсии до 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии. Он вступит в силу 1 января 2019 года.

Документ, подписанный президентом 11 декабря, опубликован на портале нормативных правовых актов. Госдума приняла поправки к закону «Об обязательном пенсионном страховании» 22 ноября. Изменения касаются тех, кто родился после 1967 года и подал заявление о формировании накопительной пенсии в Пенсионный фонд. Шесть процентов от зарплат россиян пойдут на выплаты нынешним пенсионерам.

Впервые заморозка произошла в 2014 году и позиционировалась как временная мера. Благодаря этому за четыре года бюджет сэкономил около двух триллионов рублей.