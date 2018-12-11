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11.12.2018 20:09
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ФСБ обыскала налоговую Курортного и Кронштадтского районов. Следственный комитет допрашивает руководителя по взятке и племяннице

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по посредничеству во взятке, после чего оперативники регионального УФСБ обыскали МИФНС №12. Кроме уже задержанной петербурженки на Мойку, 86 доставили и начальницу межрайонной инспекции. «Фонтанка» узнала, что подозреваемая является племянницей руководителя налогового органа. Заодно, наша редакция заметила, что после ухода в последний отпуск шефа городских налоговиков Корязиной в ее ведомство все чаще стали заходить силовики.

Как 11 декабря официально сообщил сайт Следственного комитета Петербурга, ведомство возбудило уголовное дело по части четвертой статьи 291.1 УК – «Посредничество во взятке», а 32-летняя петербурженка к вечеру 11 декабря задержана на двое суток как подозреваемая.     

По версии следствия, с августа по ноябрь 2018 года она, зная о проведении налоговых проверок в отношении петербургской компании, по результатам которых фирма должна быть привлечена к ответственности за налоговое правонарушения, потребовала взятку для передачи должностным лицам налоговой инспекции в размере 4 миллионов рублей. Деньги должны были минимизировать суммы возможного штрафа. Интересна и схема передачи, что указана в материалах уголовного дела: предоставление учредителю организации расчетных счетов подставных фирм, на которые бизнесмен и  перечислил требуемое. 

Как стало известно «Фонтанке», уже в этот момент ситуация контролировалась оперативниками «банковского» отдела Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти. 

По информации Следственного комитета, после получения подозреваемая потребовала вторую взятку и вновь для передачи сотрудникам МИФНС №1 2, но уже в размере 2,5 млн рублей. На этот раз за принятие решения о возмещении компанией налога на добавленную стоимость в сумме около 25 миллионов рублей. Переведено же коммерсантом было около 1  млн рублей.

По данным «Фонтанки», 11 декабря оперативники пришли в квартиру к подозреваемой, а также с обыском в кабинеты межрайонной налоговой инспекции №12, обслуживающей Курортный и Кронштадтский районы.

«Фонтанке» известно, что 49-летняя Елена Жокун, руководитель МИФНС №12,  доставлена в Следственный комитет на Мойку, 86, где ее допрашивают.  

Она назначена начальником с 2 октября 2017 года, до этого жила в Калининграде, где руководила межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам области.

«Фонтанка» расшифровала информацию на сайте Следственного комитета: «решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц налоговой инспекции, причастных к совершению указанных преступлений». По данными журналистов нашего издания, задержанная за посредничество во взятке является племянницей Елены Жокун. Так что провести причинно-следственные связи, откуда племянница так осведомлена о налоговых проверках,  не сложно. 

Все же заметим, что на данный момент Елена Жокун находится в статусе свидетеля.

Напомним, что после того, как в середине ноября глава налоговой службы Петербурга фактически ушла с занимаемой должности, Следственный комитет уже дважды доставлял неприятности ее подчиненным. Так, 19 ноября правоохранители пришли в Петроградскую налоговую по делу о мошенничестве в 6 миллионов рублей, а 29 ноября Следственный комитет обыскал уже головной обыск ведомства по делу о халатности в 300 миллионов рублей.

Изменится ли отношения между силовыми структурами после появления на посту городской налоговой однокурсника премьер-министра,  покажут дальнейшие новости.       

    

 

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