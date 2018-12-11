160 тысяч тонн цитрусовых на новогодний стол России. Кто и за сколько обеспечит страну фруктами

Для импортеров овощей и фруктов Новый год — тоже праздник, потому как объем их заказов увеличивается вдвое. «Фонтанка» узнала, почему из рациона россиян пропали рамбутаны и тамариллы, какой национальности будут праздничные 120 тыс. тонн мандаринов и 40 тыс. тонн апельсинов. Супермаркеты их покупают по-другому.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В декабре каждого года компании, которые везут в Россию овощи и фрукты, проводят «новогодние» торги с сетями супермаркетов. В этот период крупные магазины покупают именно те продукты, что впоследствии будут красоваться на праздничных столах. На 49-51 неделях импортеры и сети торгуются за те овощи и фрукты, которые разъедутся по всем регионам России, а на 52-й неделе эта процедура уже будет касаться супермаркетов Петербурга. Это связано с тем, что огромная часть продуктов заходит в Россию через петербургский порт, поэтому на доставку в местные магазины требуется день-два. В то же время в другие города России, например в Хабаровск, апельсины и мандарины могут ехать около 10 дней.

«Фонтанка» подробно рассказывала, как устроен импорт овощей-фруктов и какие компании являются главными игроками рынка. Крупнейшими импортерами являются компании «Ахмед Фрут», «Невская фруктовая компания», «Глобус», «Айбарус», «Тропик» и «Рузифрут». Из них «Тропик» и «Глобус» базируются не в Петербурге, но имеют здесь свое представительство. Около 30% импорта проходят через эти фирмы. Еще примерно 60% от всех овощей и фруктов в Россию везут ретейлеры, а остальное делят между собой средние и мелкие игроки.

Процедуру торгов импортеров с сетями визуально можно спутать с торгами на валютной бирже. Выглядит это так: несколько человек сидят за мониторами, где графики цен и курсов. Они следят за движением цены каждого фрукта, которая в зависимости от недели и произошедшего в мире постоянно меняется. Так, например, морской ураган, на который нарвется корабль с бананами из Эквадора, заставит стоимость вырасти.

Порой импортерам приходится перебивать цену коллег по цеху и делать для сети более выгодное предложение. Иногда, наоборот, компания понимает, что по выставленной цене она сможет продать свой товар только в убыток. Но, как правило, все же удается найти более-менее выгодное предложение. Так, например, за 1 день только 1 менеджер «Айбаруса» продал 60 тонн цитрусовых одной из сетей. В предновогодний период супермаркеты: «Лента», «Окей», «Пятерочка» и другие покупают апельсины по 70-85 рублей за килограмм, а мандарины – по 68-80 рублей.

При этом совсем необязательно, что на прилавках магазинов ценник будет выше. Дело в том, что в погоне за деньгами покупателей маркетологи готовы пожертвовать прибылью от продажи какого-то актуального товара (например, мандарином, без которого невозможно представить новогодний стол). Так, назначив розничную цену в 40 рублей за кг, сеть супермаркетов сможет привлечь покупателей, которые, помимо мандаринов, там же возьмут еще целую тележку продуктов, продажи которых с лихвой компенсируют потерянную на цитрусовых прибыль. Через 2-3 недели, когда уже купленные супермаркетами фрукты окажутся на прилавках, станет понятно, сыграют ли маркетинговые службы в пользу простых россиян, снизив цену, чтобы привлечь потребителей.

Впрочем, вполне вероятно, что в этом году конкретно с фруктами такой уловки не случится. Как рассказывает генеральный директор компании «Айбарус» Максим Донцов, в этом году в Новороссийске, где располагается второй торговый порт страны, ужесточили правила фитоконтроля и разворачивают часть кораблей, которые везут продукты из Турции. А именно турки являются одним из главных поставщиков фруктов к концу декабря.

Так, для всей России из Турции к новогоднему периоду прибудет 1000 контейнеров апельсинов и 3000 контейнеров мандаринов (в одном контейнере независимо от содержимого помещается около 20 тонн), а должно было прибыть почти в два раза больше. Кроме того импортеры ожидают 20000 тонн апельсинов, которые прибудут из Египта, и 60000 тонн марокканских мандаринов.

В условиях нехватки какого-либо товара на рынке просыпаются спекулянты. Они заранее запаслись дефицитной продукцией и продают ее втридорога, но среди крупных игроков никто подобным не промышляет, потому что репутационные потери окажутся гораздо серьезнее, чем сиюминутная выгода.

Из импортных фруктов по объему новогодних поставок в Россию после апельсинов и мандаринов в списке наиболее популярных продуктов идет банан (4500 контейнеров), ананас (700 контейнеров), лимон (400 контейнеров), гранат (250 контейнеров) и виноград (210 контейнеров). Примечательно, но свою роль в последнем месте винограда сыграл Китай. Рынок КНР сейчас активно завоевывают перуанцы, которые в декабре также поставляют свой продукт в Россию. Ощутимо поднявшаяся китайская экономика позволяет компаниям из Перу рассчитывать на более выгодные условия, поэтому они все чаще выбирают азиатского соседа России. В этом году из 210 контейнеров лишь 80 прибудет в Россию из Перу, а остальное из Индии.

«Из экзотики к нам едет манго из Бразилии и Перу (около 30 контейнеров на 3 недели). Набравшая в последнее время популярность голубика из Перу поставляется контейнерами, но не больше 5 штук в неделю. Из Мексики совсем небольшими объемами поставляется малина и ежевика. Их поставки и вовсе можно измерить палетами, около 20-30 штук в неделю. Нам просто невыгодно возить маленькими объемами, а много продать не получится из-за слишком высокой цены», – рассказала генеральный директор компании «Айсель Групп» Дарья Панова.

Она рассказывает, что еще несколько лет назад к Новому году импортеры ввозили экзотические для России рамбутаны, тамариллы и личи, но сейчас это невозможно из-за продуктового эмбарго. Раньше эти фрукты аккумулировались в распределительном центре в Голландии, откуда уже шли в Россию. Без этого перевалочного пункта логистика становится неоправданно сложной для импортеров.

Кроме того везти экзотичные овощи и фрукты не из Европы банально невыгодно, потому что они сразу станут не по карману для большинства россиян. Все дело в том, что при заказе продуктов для расчета используется исключительно доллар, курс которого в последние несколько лет существенно вырос. Сами по себе продукты (в долларах) не подорожали, но разница в курсах валют делает их приобретение для рядовых россиян практически невозможным. Впрочем, особых страданий по этому поводу общественность пока что не выражает – ведь главным фруктом новогоднего стола еще с советских времен были и остаются мандарины, которых только к празднику из Турции и Марокко приедет более 850 млн штук.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»