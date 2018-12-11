В Финляндии подозреваемого по делу об отмывании миллионов россиянина оставили под арестом, эстонца выпустили из-под стражи

Арестованный в связи с громким расследованием дела компании Airiston Helmi 51-летний гражданин Эстонии выпущен на свободу. Второй подозреваемый, 36-летний гражданин России, остается под стражей. Он подозревается в тяжком налоговом мошенничестве, сообщает 11 декабря Yle.

По словам начальника следствия – инспектора уголовного розыска Томи Таскила из Центральной криминальной полиции KRP, продление ареста россиянина необходимо, чтобы он не мешал ходу следствия. Кроме того, власти опасаются, что подозреваемый после освобождения покинет страну или попытается избежать судебного процесса. Побег эстонца полиция считает менее вероятным, потому что у него более тесные связи с Финляндией.

По оценке Таскила, обвинения будут предъявлены не ранее осени следующего года.

Ранее сообщалось, что главный подозреваемый по делу – Павел Мельников, который находится за пределами Финляндии, подал иск против полиции Финляндии из-за использования силовых методов при обысках.