В Финляндии подозреваемого по делу об отмывании миллионов россиянина оставили под арестом, эстонца выпустили из-под стражи
Арестованный в связи с громким расследованием дела компании Airiston Helmi 51-летний гражданин Эстонии выпущен на свободу. Второй подозреваемый, 36-летний гражданин России, остается под стражей. Он подозревается в тяжком налоговом мошенничестве, сообщает 11 декабря Yle.
По словам начальника следствия – инспектора уголовного розыска Томи Таскила из Центральной криминальной полиции KRP, продление ареста россиянина необходимо, чтобы он не мешал ходу следствия. Кроме того, власти опасаются, что подозреваемый после освобождения покинет страну или попытается избежать судебного процесса. Побег эстонца полиция считает менее вероятным, потому что у него более тесные связи с Финляндией.
По оценке Таскила, обвинения будут предъявлены не ранее осени следующего года.
Ранее сообщалось, что главный подозреваемый по делу – Павел Мельников, который находится за пределами Финляндии, подал иск против полиции Финляндии из-за использования силовых методов при обысках.
Справка:
Компания Airiston Helmi подозревается в отмывании миллионов евро. Председателем правления этого акционерного общества с 2007 года, когда оно было зарегистрировано, до 2016 года был россиянин с мальтийским гражданством Павел Мельников - основатель известного сантехнического бренда Valtec и российской розничной сети «Веста трейдинг», гендиректором – Елена Романова. Airiston Helmi, по данным финских СМИ, с 2007 по 2014 год приобрела на островах и прибрежных территориях архипелага Турку движимого и недвижимого имущества, включая земельные участки и дома, на сумму 9,6 млн евро. При этом деятельность её, согласно финансовым результатам, всегда была убыточной. Во время спецоперации 22-23 сентября, в которой приняли участие 400 финских силовиков, были изъяты носители с терабайтами информации, 3 млн евро наличными и ещё некоторое количество иностранной валюты, задержаны двое подозреваемых, 26 сентября они были арестованы. По некоторым данным, один из них — 36-летний гражданин России Глеб Еремин, в 2016 году входивший в правление Airiston Helmi, второй — 51-летний гражданин Эстонии Борисс Ильичев, который был сотрудником компании. В Финляндии активно обсуждалась версия о том, что земли россияне скупали в стратегических целях.
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