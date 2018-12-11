Российские космонавты изучают в открытом космосе отверстие в «Союзе»

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко совершили 11 декабря внеплановый выход в открытый космос, который продлится шесть часов. Его трансляция идет на сайтах Роскосмоса и NASA.

Космонавты должны изучить обшивку космического корабля «Союз МС-09» и выяснить причину появления отверстия в его боковом отсеке.

#ВКД45а: космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко открыли выходной люк стыковочного отсека «Пирс» и приступили к работе на внешней поверхности МКС.



Расчётная продолжительность выхода в открытый космос составляет более 6 часов.



Трансляция → https://t.co/tL30gTow3Y pic.twitter.com/lSHoYYEat4 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 11 декабря 2018 г.

Напомним, дыру обнаружили еще в конце августа и сразу же заделали. Однако причины ее появления не выяснили до сих пор. Рядом с отверстием обнаружили следы работы дрели. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подозревал в инциденте даже «космонавта со сверлом». Официальных версий пока не озвучивали. В СМИ называли самые разные варианты — от производственного брака до саботажа.