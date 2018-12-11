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Финляндия
11.12.2018 19:33
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Громкое дело об изнасилованиях детей беженцами шокировало Финляндию. Восьмой подозреваемый задержан в Германии

25-летний подозреваемый в деле о сексуальных преступлениях в отношении 15-летней девочки был задержан в Германии, сообщает 11 декабря полиция Финляндии. Преступника удалось задержать после того, как власти опубликовали его фотографию.

Мужчина подозревается в совершении насилия, жестокой сексуальной эксплуатации ребенка и изнасиловании в финском городе Оулу. Он стал восьмым подозреваемым по делу. Все подсудимые приехали в Финляндию как просители убежища, кто-то уже успел получить статус беженца.

Сейчас полиция расследует три случая изнасилований в Оулу, жертвам которых от 10 до 15 лет, но между собой их ничего не связывает. Всего 10 подозреваемых, среди них есть граждане пяти стран, в том числе Финляндии. Один из них старше тридцати лет, остальным от 20 до 30. Преступления совершались в частных квартирах в течение нескольких месяцев.

Подозреваемые сближались с несовершеннолетними девочками через соцсети. Полиция полагает, что случаев, когда приезжие мужчины с преступным умыслом общались с несовершеннолетними, десятки, пишет Yle. Об этом свидетельствуют сведения, полученные от родителей и соцслужб.

Изнасилования девочек шокировали общественность Суоми, о случившемся высказался премьер-министр Финляндии Юха Сипиля. «Сексуальное преступление против ребенка – нечеловеческий поступок невообразимой жестокости. В правовом государстве виновных наказывают, независимо от их этнической принадлежности», – заявил он.

10 декабря в Оулу прошла демонстрация, в ходе которой «Истинные финны» (крайне правая националистическая партия) призвали другие оппозиционные партии задаться вопросом: преуспело ли правительство в политике предоставления убежища и защиты граждан.


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