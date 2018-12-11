Аварийную трубу в Автово заварили, менять пришлось 3,5 метра теплосети

Теплоэнергетики закончили работы в Кировском районе Петербурга к вечеру 11 декабря. Ограждения, к которым были претензии у ГАТИ, убрали.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», циркуляция в трубе была восстановлена к половине пятого вечера. Работы возле 14-го дома по Краснопутиловской улице сказались на отоплении 11 домов и передвижениях школьников. Миновать место прорыва ученикам приходилось по проезжей части, что вынудило государственную административно-техническую инспекцию обратить внимание на действия компании. Ограждения в зоне разлива появились только спустя несколько часов.