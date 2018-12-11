Спецпредставитель Путина: В Дагестане не было бандита без куратора из Москвы

Бывший глава Дагестана Рамазан Абулатипов, работающий спецпредставителем президента по Каспию, считает спровоцированной акцией свою отставку и аресты владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

«Вы посмотрите, эта акция с моей отставкой и арестом — это акция спровоцированная… Это совпало с тем периодом, когда я уходил в отставку, и в Дагестане начались аресты», – заявил Абдулатипов 11 декабря в интервью РБК.

По словам бывшего главы республики, он перед Владимиром Путиным защищал Зиявудина Магомедова и Сулеймана Керимова, которые, по одной из версий, «делят» Дагестан.

«Того и другого, в том числе, я защищал у президента. Я понимал, что их надо сохранять как состоявшихся людей», – уточнил Абдулатипов.

Из интервью можно сделать вывод, что экс-глава считает себя несправедливой жертвой антикоррупционной кампании. По его утверждению, бороться с мздоимством начал именно он.

«В Дагестане знают, что в республике нет и не было ни одного вора и бандита, у которого нет куратора в Москве. И когда Абдулатипов начал наводить порядок, поступления сюда [в Москву], соответственно, снизились. Я снял с работы четверых министров за коррупционные дела. Снял 22 руководителя городов и районов за коррупцию. А в результате с чем боролся, на то и напоролся. Обвинили за все, что там было, весь бардак, который еще со времен Петра Великого», – говорит бывший глава республики.

Среди арестованных за финансовые махинации есть брат Рамазана Абдулатипова — Раджаб. Его задержали 26 сентября 2018 года по подозрению в участии в преступном сообществе, специализирующемся на установлении незаконных инвалидностей гражданам и получении взяток. Фигурант руководил с 2006-го по 2016 год местным управлением ФМС, с сентября 2016-го был депутатом Народного собрания от партии «Единая Россия».

Спецпредставителем президента по Каспию 72-летний Рамазан Абдулатипов стал в октябре 2017 года. Республикой руководил четыре года, с 2013-го.