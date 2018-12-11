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Общество
11.12.2018 21:39
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ВОЗ: Каждые 24 секунды в мире кто-то погибает в ДТП

В среднем по всему миру дорожные аварии ежегодно уносят 1,35 миллиона человеческих жизней и становятся причиной порядка 50 миллионов травм. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем докладе о состоянии безопасности дорожного движения в мире в 2018 году, передает 11 декабря CarsWeek.ru.

По данным ВОЗ, ДТП являются самой частой причиной смерти среди детей в возрасте от 5 до 14 лет и молодых людей от 15 до 29 лет. Травмы, полученные в дорожных авариях, – восьмая по распространенности причина смерти среди людей всех возрастов в мире. Каждые 24 секунды где-то в мире в ДТП погибает человек, отмечают в организации.

«Эти случаи смерти являются недопустимой платой за мобильность, – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. – Нет оправдания бездействию. Для решения этой проблемы имеются проверенные мероприятия. Настоящий доклад призывает правительства и партнеров значительно активизировать их усилия по осуществлению этих мероприятий».

Такие меры, как усиление ответственности за превышение скорости, пьяное вождение, езду непристегнутыми, отсутствие мотоциклетных шлемов, детских автокресел; улучшение безопасности инфраструктуры (тротуары, велодорожки, полосы для мотоциклистов), технических регламентов (например, обязательное наличие электронной системы безопасности и антиблокировочной тормозной системы) и качества медицинской помощи после аварий, поспособствовали снижению смертности в ДТП в 48 странах со средним и высоким уровнем дохода, отмечают в ВОЗ.

Тем не менее, риск смерти в ДТП в странах с низким уровнем дохода все еще втрое выше, чем в государствах, где средний уровень дохода высок. Это объясняется отсутствием мер по борьбе со смертностью на дорогах в таких странах. Самая серьезная ситуация в Африке, а самые низкие показатели в Европе. За последние годы специалисты отмечают снижение смертности в Америке, Европе и западной части тихоокеанских стран.

Также показатели зависят от того, на чем передвигаются участники движения. В среднем 26% смертельных случаев в мире приходится на пешеходов и велосипедистов. Однако в Африке этот показатель достигает 44%, а в Восточном Средиземноморье – 36%. Еще 28% случаев приходится на мотоциклистов и их пассажиров, однако в Юго-Восточной Азии, например, этот показатель составляет 43%.

ВОЗ готовит доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире раз в два-три года. Предыдущее исследование было опубликовано в 2015 году. За прошедшие годы, несмотря на рост общего числа смертельных случаев на дорогах, коэффициенты смертности по отношению к количеству населения стабилизировались, подчеркивают в организации.

«Это позволяет предполагать, что меры, принимаемые в некоторых странах со средним и высоким уровнем дохода, способствуют смягчению ситуации», – говорится в сообщении к докладу.

ВОЗ

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