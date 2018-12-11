Путин счел возможным изменить закон о митингах и пустить в колонии больше правозащитников

Президент России Владимир Путин допустил возможность того, что закон о шествиях и митингах может быть изменен. Он также высказался в поддержку идеи усилить контроль правозащитных организаций в учреждениях системы ФСИН.

Эти вопросы Путин обсудил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в Москве 11 декабря. Соблюдение прав человека в местах лишения свободы он назвал очень острой темой. Президент указал на переполненность тюрем и назвал недопустимой ситуацию, когда «люди десятками сидят в одной камере». Он согласился с главой Совета в том, что контроль правозащитников над деятельностью системы исполнения наказаний должен быть усилен.

Председатель СПЧ Михаил Федотов на заседании также заявил о необходимости усовершенствования закона о митингах. «В условиях и действующего закона можно эти компромиссы находить, если есть желание их искать. Какие-то корректировки закона вполне возможны», – заявил Владимир Путин.

Федотов добавил, что в России необходимо сформировать культуру свободы собраний – «без издевательских отказов согласований, без неопознанных казачьих нагаек, но и без провокаций со стороны организаторов».