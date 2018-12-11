Робот, похожий на ската, научился скользить по льду

Робот-амфибия Velox, который умеет плавать и перемещаться по твёрдой поверхности, в том числе по камням и по снегу, научился ещё и скользить по льду, двигая плавниками, сообщает 11 декабря портал N+1 со ссылкой на New Atlas.

Обычно роботов разрабатывают конкретно под среду, например, на ровной местности используют колёсных, на пересеченной – шагающих. Но если роботу надо будет работать сразу в нескольких средах с разными условиями, приходится придумывать универсальные и, как правило, более сложные механизмы.

Робота Velox, способного передвигаться под водой и по поверхностям разных типов, инженеры компании Pliant Energy Systems представили в 2017 году. У него вытянутый корпус, на обоих сторонах есть по восемь поворотных актуаторов, соединённых с полимерной полоской в форме плавника. Робот двигает актуаторами так, чтобы «плавник» изгибался волнообразно по гармоническому закону – похожим образом плавают скаты. Для плавания под водой робот держит плавники параллельно корпусу, а на поверхности может наклонить их вниз и ползти. Он «видит» окружающую среду с помощью камеры, расположенной в передней части, и способен работать как автономно, так и в паре с оператором или через провод, или с помощью беспроводного соединения.

Видео: YouTube/Pliant Energy Systems

Пока Velox – только прототип, в будущем Pliant Energy Systems планирует доработать его. Он, по замыслу авторов, предназначен для изучения моря или может доставлять товары во время военных операций, проводимых на побережье.

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