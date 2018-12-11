«Мы же не хотим, как в Париже, где жгут все подряд». Путин прокомментировал арест правозащитника Пономарева, дела «Сети» и «Нового величия»

Президент России Владимир Путин попросит генпрокурора Юрия Чайку «посмотреть повнимательнее» на дело правозащитника Льва Пономарева, которого арестовали за призывы выйти на акцию в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Об этом Путин заявил 11 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в Москве.

При этом президент подчеркнул, что ему сложно ставить под сомнение решение суда.

«Из той справки, что я прочитал, речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям и т.д. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас с вами были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд, и страна потом погружается в условия чрезвычайного положения», – заявил Путин.

О неправомерности ареста Пономарева на встрече говорил член СПЧ журналист Николай Сванидзе. Путину напомнили, что глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, которая умерла 8 декабря и на прощании с которой 11 декабря побывал президент, поставила свою последнюю подпись под письмом в защиту Пономарева, которого суд на прощание с соратницей по правозащитному движению не отпустил.

Сванидзе также упомянул о деле «Нового величия», которое, как писали в СМИ, якобы спровоцировали оперативники ФСБ. «Гапоновщина какая-то, в первый раз это слышу», – сказал Путин. Примерно так же он отреагировал на историю о том, что фигурантов дела «Сети» якобы пытали сотрудники ФСБ в автозаках. «Сотрудники ФСБ не работают в этих автобусах, их там нет», – подчеркнул президент. В автозаках, по словам Путина, работают только сотрудники Росгвардии и полиции.

77-летний правозащитник Лев Пономарев был арестован на 25 суток 5 декабря за призывы выйти на акцию «За наших и ваших детей» в защиту фигурантов «Пензенского дела» и «Нового величия». Позже суд смягчил наказание до 16 суток, арестованный просил отпустить его на похороны председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, но получил отказ.