Дмитрий Костыгин попал в список Титова. В него включают предпринимателей, которые подверглись неправомерному уголовному преследованию

Бизнес-омбудсмен Борис Титов 11 декабря представил расширенный список предпринимателей, которые подверглись неправомерному уголовному преследованию. Из петербургских бизнесменов в него вошли совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, генеральный директор «Хохтиф Девелопмент Руссланд» Екатерина Радуева, а также гендиректор ООО «Инновационные композитные материалы» Павел Кондаков. Всего в новом списке Титова 43 бизнесмена, которые проходят по 36 уголовным делам.

Это второй перечень преследуемых в России предпринимателей, который бизнес-омбудсмен намерен передать президенту. В феврале 2018 года он представил список бизнесменов, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия и пожелавших вернуться на родину. Генпрокуратура изучила уголовные дела, после чего некоторых из списка сняли с розыска и дали им возможность вернуться в Россию, не опасаясь ареста.

«Во многих случаях уголовное преследование стало следствием корпоративных конфликтов или желания определенных сил сместить акционеров успешного бизнеса», – пояснил Борис Титов.

«Предприниматели не должны подвергаться незаконному уголовному преследованию, абсолютно большую часть этих вопросов можно решить в гражданско-правовой, а не в уголовной плоскости», – согласился с ним Дмитрий Костыгин.