В Финляндии зарегистрирована националистическая партия, которая требует выхода из ЕС и высылки «нелегалов»

В партийный реестр Финляндии 11 декабря внесена ещё одна партия — Suomen Kansa Ensin («Финны в первую очередь»). Об этом сообщает министерство юстиции страны.

Первостепенной задачей партия ставит защиту интересов финского народа, а также выступает за выход из ЕС, возвращение к национальной валюте и неприсоединение к военным блокам. Suomen Kansa Ensin ратует за закрытие границ для нелегалов и депортацию просителей убежища. Вместо этого сторонники партии предлагают выделять ресурсы на лагеря беженцев ООН.

Председатель Suomen Kansa Ensin Марко де Вит был одним из идеологов демонстрации против беженцев, которая длилась полгода (о ней «Фонтанка» рассказывала ранее). Националисты выдвигали в президенты Финляндии редактора антимигрантской газеты Илью Яницкина – в октябре его посадили в тюрьму за разжигание межнациональной розни.

Для того, чтобы зарегистрировать партию в Финляндии, необходимо собрать 5 тыс. подписей избирателей.

В Финляндии правых взглядов также придерживается партия «Истинные финны» (на парламентских выборах 2015 года стала второй по числу представителей в Эдускунте). Летом 2017 года после смены председателя в партии произошёл раскол, из неё вышли депутаты с министерскими портфелями и бывший председатель партии, министр иностранных дел Тимо Сойни. Они образовали парламентскую фракцию «Новая альтернатива», преемником которой стала зарегистрированная в ноябре 2017-го партия «Синее будущее».