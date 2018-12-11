Бассейн школы в Красном Селе закрыт на время проверки. Отравлением детей заинтересовался Следком

После госпитализации учеников школы №270 бассейн в Красносельском районе Петербурга временно закрыт для посещений. Семь детей, у которых заподозрили отравление хлором, к вечеру 11 декабря остаются в больнице.

Как сообщили «Фонтанке» в школе, прервала работу вторая площадка бассейна на улице Освобождения, 29, корпус 3. Сегодня уроки физкультуры там провели для нескольких классов, но на недомогание после занятий пожаловалась только одна группа из 16 семиклассников. Для семерых вызвали скорую помощь, Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты продолжают отбирать пробы воды и воздуха в помещениях.

«Бассейн закрыт на время проверки. Как долго она продлится, мы не знаем», – заявили в школе.

Кроме сотрудников Роспотребнадзора, учебное заведение осмотрели также полицейские, свою проверку начал Следственный комитет. Ведомство в релизе сообщает о девяти госпитализированных. В детской больнице имени Филатова уточняют, что больше детей с аналогичными симптомами к ним не поступало. Семь учеников школы №270 остаются в стационаре, пациентов в тяжелом состоянии среди них нет. Ранее предполагалось, что часть из них отправят по домам после обследования.