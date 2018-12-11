Суд признал разрешение на строительство «Планетограда» законным. Защитники Пулковской обсерватории намерены обжаловать решение

Защитники Пулковской обсерватории не смогли оспорить законность разрешения на строительство жилого комплекса «Планетоград». Куйбышевский районный суд Петербурга отказался удовлетворить иск градозащитников, сообщает 11 декабря из зала заседаний корреспондент «Фонтанки».

Жилой комплекс «Планетоград» возле обсерватории стоит компания «АРТ созидание», входящая в Setl Group. Активисты, полагающие, что строительство в защитной зоне обсерватории негативно скажется как на научных исследованиях, так и на обсерватории как объекте мирового наследия, обратились в суд с несколькими исками. В том числе, пытаются оспорить ряд разрешений на строительство, выданных Госстройнадзором.

В ходе заседания истцы апеллировали к тому, что свою позицию относительно застройки территории вокруг Главной астрономической (Пулковской) обсерватории до сих пор не высказало Министерство культуры.

Кроме того, защитники обсерватории напомнили, что Россия направила в ЮНЕСКО отчет о возможных последствиях влияния строительства на объект всемирного наследия. Но ответ от международной организации до сих пор не пришел.

В ответ адвокат Дмитрий Некрестьянов, представляющий интересы ответчика, заметил, что в документации ЮНЕСКО ничего не сказано о сроках рассмотрения отчета, а «разумные сроки», 30 дней, уже истекли.

Позицию ответчика — Госстройнадзора — поддержали представители Смольного: КГИОП, КГА, а также ГАО РАН и застройщика. «Мы всегда действовали и продолжаем действовать в рамках закона», – прокомментировал итоги заседания представитель «Сэтл Групп».

В комментарии «Фонтанке» истцы подчеркнули, что иск рассматривался лишь в первой инстанции, и в силу решение суда пока не вступило. Они намерены оспорить вердикт.

Напомним, ранее Городской суд отменил вердикт о признании незаконным разрешения на строительство первой очереди «Планетограда». Решение вступило в силу.

Пулковская обсерватория направила в Российскую академию наук план по постепенному переносу наблюдений в другие локации. Переезд может занять около пяти лет.