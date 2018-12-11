«Дылда» и дипломатический приём осложнят движение в центре Петербурга

Дорожное движение в центре Петербурга 14, 15 и 16 декабря ограничат два мероприятия: съемки фильма «Дылда», уже известного читателям «Фонтанки» в связи с многочисленными ограничениями, а также торжественный приём от имени врио губернатора Александра Беглова и представительства МИД в Санкт-Петербурге для руководителей дипломатических представительств, аккредитованных в городе. Об этом 11 декабря сообщает на своём сайте комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Ради кино с 6:00 14 декабря до 9:00 16 декабря будут закрыты следующие участки дорог:

чётная сторона набережной канала Грибоедова от Вознесенского проспекта до Кокушкина переулка и от Кокушкина переулка до переулка Гривцова;

от Вознесенского проспекта до Кокушкина переулка и от Кокушкина переулка до переулка Гривцова; нечётная сторона набережной канала Грибоедова от Казначейской улицы до Столярного переулка и от Столярного переулка до Казначейской улицы (дом 63 по Грибоедова).

Парковка будет ограничена с 0:00 13 декабря до 9:00 16 декабря:

в Кокушкином переулке;

в Столярном переулке от набережной канала Грибоедова до Казначейской улицы;

на чётной стороне набережной канала Грибоедова от Вознесенского проспекта до Кокушкина переулка и от Кокушкина переулка до переулка Гривцова;

на нечётной стороне набережной канала Грибоедова от Казначейской улицы до Столярного переулка и от Столярного переулка до Казначейской улицы;

на Садовой улице вдоль домов 47 – 49.

Дипломаты соберутся в районе Инженерного замка. Из-за них с 15:00 14 декабря до 7:00 15 декабря будет закрыто движение по Замковой улице и по Кленовой улице от Инженерной до Замковой улицы. Парковку запретят на Замковой с 0:00 13 декабря до 15:00 14 декабря.