Депутаты ЗакСа включат в зеленые насаждения участки в устье Смоленки и на Митрофаньевском кладбище

Депутаты Законодательного собрания из фракции «Единая Россия» внесли в парламент поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП). От застройки защитят спорные участки в устье Смоленки и на Митрофаньевском кладбище.

Проект 11 декабря опубликовал в своем аккаунте в соцсети член фракции «Единая Россия» Константин Чебыкин. В ЗНОП намерены включить скверы между улицей Кораблестроителей и Новосмоленской набережной. Именно здесь ООО «Новые территории девелопмент», аффилированное с «Плаза Лотос Групп» Михаила Зингаревича, при помощи «MASTER Девелопмент» намеревалось реализовать проект «Корабли». Проект вызвал сопротивление со стороны местных жителей, а инвестор, по словам Смольного, выразил готовность поменять участок.

Кроме того, фракция намерена решить спор о территории Митрофаньевского кладбища.

Ранее в Смольном выступали против переведения участка на Митрофаньевской улице в зону зеленых насаждений. Как утверждали чиновники, на месте, где раньше располагалось кладбище, невозможно устроить парк, так как часть земли находится в собственности компании «Унисто-Петросталь». Другая часть предполагалась под устройство дороги и бензоколонки. Как пояснили «Фонтанке» депутаты, в данном случае они намерены перевести в зону «зеленки» ту часть кладбища, которая находится в собственности города.

Также «Единая Россия» отнесет к ЗНОП еще один проблемный участок – на улице Савушкина, 112. Там строительная компания «Кулагер» из Казахстана собиралась построить торговый центр «Астана». Проект презентовали в рамках Петербургского экономического форума в 2016 году. Местные жители требовали разбить парк. Ранее постановление о строительстве торгового центра отменили в Верховном суде, сославшись на то, что оно выдано с нарушениями действующих градостроительных норм.

Среди участков, которые, предположительно, попадут в ЗНОП, есть также несколько скверов в Петергофе (в частности, на Озерковой улице, вдоль Фабричной канавки, по Ботанической улице и вдоль Троицкого ручья южнее Гостилицкого шоссе). Кроме того, в списке сквер у дома 50 по ул. Свободы и у дома 243 по проспекту Обуховской Обороны.

Проект внесен в Законодательное собрание 10 декабря, 12 декабря его рассмотрят в первом чтении.