Правозащитницу Людмилу Алексееву похоронят в Вашингтоне

Похороны правозащитницы Людмилы Алексеевой пройдут в Вашингтоне. Погребение состоится рядом с могилами ее матери, мужа и старшего сына.

Об этом после церемонии прощания для близких на Троекуровском кладбище сообщил ее сын, профессор Университета Индианы в Блумингтоне Михаил Алексеев. Его слова 11 декабря приводит агентство «Москва». Похороны пройдут на кладбище церкви Сент-Джон в Вашингтоне, точная дата еще неизвестна.

Ранее в московском Доме журналиста прошла публичная церемония прощания с председателем Московской Хельсинкской группы. Ее в том числе посетил президент России Владимир Путин.

Правозащитница и советский диссидент Людмила Алексеева умерла 8 декабря на 92-м году жизни. В 1976 году она основала и возглавила старейшую правозащитную организацию России — Московскую Хельсинкскую группу.