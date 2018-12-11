Полтавченко официально стал кандидатом в судостроители

Премьер-министр Дмитрий Медведев официально выдвинул экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации. Его предлагается включить в совет в качестве представителя Российской Федерации, следует из публикации на портале правовой информации.

Фото: Официальный интернет-портал правовой информации

Помимо Полтавченко, в список из 11 фамилий вошёл еще один бывший губернатор — экс-глава Самарской области Владимир Артяков, который занимает пост первого заместителя гендиректора Ростеха. Петербургский экс-градоначальник единственный указан с прочерком в графе о текущем роде деятельности.

Первоначально предполагалось, что Полтавченко войдет в совет директоров в течении месяца после ухода с поста губернатора. Однако процедура затянулась, что дало повод для разговоров о том, что такого назначения не случится.

Росимуществу предписано «обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов» в список для голосования по выборам в совет директоров. Дата проведения голосования не обозначена.

Накануне президент ОСК Алексей Рахманов объявил, что новый состав совета директоров корпорации будет опубликован и легитимизирован не позднее этой недели. А в целом официальное назначение бывшего петербургского чиновника затянулось с 3 октября, когда президент Владимир Путин предложил ему занять пост главы совета директоров ОСК.