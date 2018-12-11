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Авто
11.12.2018 17:50
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Конкурент Tesla собирается поделиться своей технологией «скейтборда» с Pininfarina

Все больше и больше компаний включаются в гонку за призрачным титулом «убийца Tesla», пишет Driving.ca. При этом известно, что цель Илона Маска вовсе не доминирование на рынке электромобилей, а стимулирование перехода всего транспорта с ископаемого топлива на экологичное электричество. Ради этого он открыл почти все патенты Tesla для бесплатного использования и даже готов к тому, что сама его компания в результате может обанкротиться.

Одной из сенсаций лос-анджелесского автошоу стала презентация пикапа и SUV от практически никому до этого не известной компании из Мичигана. Обе машины – пикап Rivian R1T и кроссовер Rivian R1S – произвели на публику такое впечатление, что компанию тут же окрестили «Tesla для пикапов». Вот заявленные характеристики: суммарная мощность четырёх электродвигателей начинается от 750 лошадиных сил, разгон до сотни занимает 3 секунды, запас хода составляет около 650 километров. Оба автомобиля построены на единой платформе, которую сами создатели называют «скейтбордом» и которая напоминает привычную для пикапов «раму». На такую платформу, по сути, можно ставить любые кузовы.

Конкурент Tesla собирается поделиться своей технологией «скейтборда» с Pininfarina

Эту самую платформу компания Rivian и собирается продавать. Поскольку перспективы производства собственных пикапов и SUV пока что не очень ясны, а технологии разработаны настолько, что к ним проявляют интерес многие автопроизводители, то почему бы и не продать.

Самым известным интересантом оказалось знаменитое итальянское дизайн-бюро Pininfarina, которое, как известно, намерено выпускать собственные автомобили. В планах итальянцев суперкар PF0 EV, который строится с помощью словенского стартапа Rimac (еще один «убийца Tesla», только в сегменте спортивных суперкаров, конкурент новому Tesla Roadster). Второй машиной Pininfarina должен стать SUV, и тут за помощью итальянцы обратились в Мичиган.

Любопытно, что одним из условий продажи своей технологии Rivian поставило запрет создавать на ее основе прямого конкурента для их пикапа и SUV. Итальянцы этому условию удовлетворяют, поскольку их продукция будет находиться в ценовом диапазоне от 200 до 300 тысяч долларов, что на добрую сотню тысяч больше, чем у Rivian. Так что конкурировать они между собой не смогут, так как рассчитаны на разные категории покупателей.

 

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