«Украина злоупотребляет правом на подачу межгосударственных жалоб». Россия ответила на запрос ЕСПЧ по поводу задержанных украинских моряков

Минюст России заявил, что украинская сторона использует Европейский суд по правам человека в качестве «инструмента получения информации и для достижения собственных политических целей». Об этом 11 декабря пишет ТАСС.

Российское ведомство в своем ответе ЕСПЧ сообщило, что ходатайство Киева основано на домыслах и спекуляциях. Кроме того, Минюст настаивает на «злоупотреблении правом» обращаться в международные органы.

«Одновременно российские власти выразили озабоченность рядом процессуальных дефектов как в обращении властей Украины, так и в реакции Европейского суда на них», – указано в заявлении Минюста. Так, Украина не подготовила формуляр жалобы, не представила подтверждающие документы, а ЕСПЧ принял их к рассмотрению без проверки на соответствие Конвенции о защите прав человека.

Информация о том, что Украина обратилась в ЕСПЧ по поводу инцидента в Керченском проливе, появилась в начале декабря. В заявлении суда говорилось, что в ответ на обращение Киева ЕСПЧ запросил у российского правительства информацию о состоянии задержанных моряков и попросил «предоставить все соответствующие документы».

Напомним, что инцидент в Керченском проливе, который привел к новому витку обострения отношений между Россией и Украиной, произошел 25 ноября. Тогда три корабля ВМС Украины, по данным ФСБ, вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения. В итоге российские пограничники были вынуждены с применением огня задержать суда. Все украинские моряки решением суда арестованы. Власти Украины считают, что Россия проявила агрессию, Москва называет действия Киева провокацией.