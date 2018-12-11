Декабрьское удорожание квартир ГК «Лидер Групп»

«Лидер Групп»

17 декабря в жилых комплексах YOGA и Территория произойдет плановое увеличение стоимости квартир. Успейте купить по старой цене.

Удорожание связано с повышением строительной готовности.

ЖК YOGA – это современных комплекс комфорт-класса, возводимый ГК «Лидер Групп» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Архитектурный ансамбль состоит из четырех отдельно стоящих 19-этажных домов, расположенных параллельно друг другу. Каждый дом выполнен в особой цветовой гамме, имеющей собственное символическое значение. Зеленый означает хорошую экологию и близость к природе. Красный – энергию и активный образ жизни. Желтый – солнечное настроение и радость. Фиолетовый – спокойствие, созерцание и гармонию. А все вместе они создают неповторимый «характер» жилого комплекса, отражая его название и концепцию.

Стоимость квартир здесь начинается от 2 054 450 рублей.

ЖК «Территория» – еще один объект Группы компаний «Лидер Групп», но уже в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области, в непосредственной близости от станции метро «Девяткино». Комплекс отличает яркий экстерьер, который способен создать солнечное настроение даже в тоскливую погоду. Среди преимуществ можно отметить закрытый охраняемый двор, систему видеонаблюдения, службу консьержей, общий основной пункт охраны, откуда будет осуществляться наблюдение за территорией, подземный паркинг, детский сад во дворе, детские и спортивные площадки. В каждой парадной предусмотрены колясочные.

Стоимость квартир здесь начинается от 1 513 170 рублей.

Все жилые комплексы отличаются большим разнообразием планировочных решений, включая современные и евроформаты. ГК «Лидер Групп» отличается высоким качеством строительства в сочетании с гибкой ценовой политикой.

Подробнее о жилых комплексах компании, а также акциях и скидках можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

Вся информация также есть на официальном сайте компании lidgroup.ru

Много интересного для вас в нашей группе «Вконтакте» https://vk.com/lider_official

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК YOGA – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/

ЖК YOGA 2 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga2/

ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/

ЖК «Территория 1» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya/

ЖК «Территория 2» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya2/

ЖК «Территория 3» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya3/