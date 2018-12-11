Происшествия
СМИ: В Астраханской области упала ракета С-300
На полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области произошел неудачный запуск ракеты комплекса С-300, которая взорвалась и упала. После этого произошел сильный пожар. Об этом 11 декабря сообщает «Лента.ру» со ссылкой на собственные источники.
Собеседник издания назвал произошедшее «проектным инцидентом», подчеркнув, что ракета упала на полигоне. Министерство обороны пока не предоставило никаких комментариев по поводу инцидента, произошедшего, по предварительной информации, 9 декабря.
Видео неудачного запуска ранее опубликовало издание Avia.pro. В ролике видно, что наблюдатели сразу поняли, что произошла внештатная ситуация. Кто снял видео, не сообщается.