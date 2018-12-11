СМИ: В Астраханской области упала ракета С-300

На полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области произошел неудачный запуск ракеты комплекса С-300, которая взорвалась и упала. После этого произошел сильный пожар. Об этом 11 декабря сообщает «Лента.ру» со ссылкой на собственные источники.

кадр из видео/YouTube/Samuel Jackson

Собеседник издания назвал произошедшее «проектным инцидентом», подчеркнув, что ракета упала на полигоне. Министерство обороны пока не предоставило никаких комментариев по поводу инцидента, произошедшего, по предварительной информации, 9 декабря.

кадр из видео/YouTube/Samuel Jackson

Видео неудачного запуска ранее опубликовало издание Avia.pro. В ролике видно, что наблюдатели сразу поняли, что произошла внештатная ситуация. Кто снял видео, не сообщается.