Крышевание нелегальных перевозчиков на площади трех вокзалов в столице отправило начальника полиции в колонию на девять лет

Начальник линейного управления МВД на Ярославском вокзале осужден за взятку и превышение должностных полномочий. В деле фигурировала сумма почти в два миллиона рублей.

О приговоре 11 декабря сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Решение вынес Мещанский районный суд, экс-начальника полиции на вокзале отправили в колонию строгого режима на девять лет, без штрафа, но с пятилетним запретом работать в правоохранительных органах. Как установило следствие, осужденный покровительствовал нелегальным перевозчикам, четыре года они платили ему каждый месяц. За это время по доказанным эпизодам он получил 1,8 миллиона рублей.

Как утверждает издание «Московский комсомолец», осужденный – Руслан Ивашкин. Деньги он брал с водителей автобусов и организаторов стихийной станции. На время следствия ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, но позже полицейского перевели в изолятор – Ивашкин приглашал домой свидетелей по делу и пользовался Интернетом.