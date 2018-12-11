Новость в картинке: Как за три года изменилось количество ДТП из-за начинающих водителей

За последние три года в России число дорожных аварий, произошедших по вине начинающих водителей, пошло на убыль. Если в 2016 году таких ДТП насчитывалось 11,2 тысячи, то в 2018-м – уже 8,7 тысячи.

Согласно статистике, обнародованной ГИБДД России в рамках семинара по дорожной безопасности, самой распространенной причиной ДТП с водителями-новичками является несоблюдение очередности выезда на перекресток, сообщает 11 декабря газета «Коммерсантъ». Еще две распространенные причины – несоблюдение дистанции и нарушение расположения транспортного средства на дороге.

В то же время ведомство отметило, что с 2015 года сократилось число проведенных экзаменов на права и выданных водительских удостоверений. Реже стали и сдавать экзамены с первой попытки.