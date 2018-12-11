Кержаков предложил жене мировую. Милана может думать до кабинета нарколога

Александр Кержаков хочет заключить с Миланой Тюльпановой мировое соглашение и поделить ребенка без суда. В противном случае обоих отправят к наркологу.

Предложение договориться мирно поступило после того, как Петроградский суд назначил супругам экспертизу. Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Кержакова, уточнила, что идея мирового соглашения действует 15 дней, пока не вступит в силу определение суда об экспертизе.

Если Милана Тюльпанова согласится, супруги должны сами договориться, с кем жить ребенку. Пока это кажется маловероятным.

«Я не понимаю, почему, говоря о каком-то мифическом мировом соглашении, он снова принуждает подписать выгодные ему документы? Но я больше не готова быть жертвой его обмана», – написала женщина в Instagram.

Назначенная судом экспертиза должна определить, страдают ли спорщики наркоманией, их актуальное эмоциональное состояние, действительное отношение и привязанность к ребенку, мотивацию требований о проживании ребенка с каждым из них. Судебный процесс идет тяжело. Стороны обвиняют друг друга в далеких от идеала человеческих и моральных качествах.