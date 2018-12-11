Большой проспект Петроградской стороны остался без «Вкуса моды». Смольный выселил магазин

Комитет по контролю за имуществом Петербурга выселил ООО «Позитив», оператора сети женской одежды «Vкус моды», из помещения на Большом проспекте Петроградской стороны, 67.

Как пояснили 11 декабря в ведомстве, ретейлер занял сразу два помещения, причем не смог подтвердить права ни на одно из них: Смольный расторг договоры с прежними арендаторами в 2013 и 2017 годах. Предложения добровольно освободить торговую площадь предприниматели проигнорировали, поэтому их имущество и оборудование было выставлено за дверь.

ООО «Позитив», по данным СПАРК, принадлежит предпринимательнице Людмиле Кутузовой. Актуальные данные о финансовом состоянии компании в системе отсутствуют.