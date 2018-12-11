«Зелёная карта» подорожает с 15 декабря
С 15 декабря «Зелёная карта» подорожает примерно на 9%. Новые тарифы опубликованы 11 декабря на сайте Российского союза автостраховщиков.
Страховка на выезд в Евросоюз на 15 дней составит уже не 2450, а 2700 рублей. Годовая «Зелёная карта» поднимется в цене с 22 240 до 24 580 рублей.
Отметим, что тарифы, как правило, коррелируют с курсом евро. Средний курс евро в текущем месяце составляет 75,70 рубля, в ноябре он был 75,42 рубля, а в октябре — 75,72. Однако в предыдущий раз тарифы (с 15 ноября до 14 декабря) оставались неизменными.
Справка:
«Зеленая карта» — международная система страхования автогражданской ответственности, в рамках которой выплаты осуществляются в соответствии с законодательством той страны, где случилось ДТП. В данную систему входят 44 государства, в том числе все страны Европы.
Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.