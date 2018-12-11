«Зелёная карта» подорожает с 15 декабря

С 15 декабря «Зелёная карта» подорожает примерно на 9%. Новые тарифы опубликованы 11 декабря на сайте Российского союза автостраховщиков.

Страховка на выезд в Евросоюз на 15 дней составит уже не 2450, а 2700 рублей. Годовая «Зелёная карта» поднимется в цене с 22 240 до 24 580 рублей.

Отметим, что тарифы, как правило, коррелируют с курсом евро. Средний курс евро в текущем месяце составляет 75,70 рубля, в ноябре он был 75,42 рубля, а в октябре — 75,72. Однако в предыдущий раз тарифы (с 15 ноября до 14 декабря) оставались неизменными.