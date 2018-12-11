«Человеком года» Time стали журналисты во главе с убитым Хашкаджи. Они обошли Путина и Трампа.

Редакция американского журнала Time, которая традиционно в последнем декабрьском номере выбирает «человека года», отдала это звание своим коллегам, в том числе убитому в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле Джамалю Хашкаджи. Об этом 11 декабря сообщается на сайте издания.

«За большой риск в поисках великой правды, за несовершенный, но необходимый поиск фактов, за высказывания и предание гласности. Джамаль Хашкаджи, [издание Мэриленда] the Capital Gazette, [филиппинский журналист] Мария Ресса, [корреспонденты Reuters] Ва Лоне и Ко Кья Со Оо», - так свой выбор обосновали редакторы.

Имя обозревателя The Washington Post и критика режима в Саудовской Аравии Джамаля Хашкаджи стало известно миру после его убийства в консульстве королевства в Турции. Коллектив The Capital Gazette удостоился внимания коллег из Time после произошедшей 28 июня 2018 года стрельбы в офисе газеты, в результате которой шесть человек погибли, а 22 были ранены. Мария Ресса — филиппинская журналистка, предпринимательница и эксперт по глобальному терроризму. Почти два десятилетия она была журналистом CNN в Юго-Восточной Азии. С ее именем ассоциируют свободу слова в этом регионе. Ва Лоне и Ко Кья Со Оо — журналисты агентства Reuters, которые были приговорены к семи годам тюремного заключения за нарушение закона о государственной тайне в Мьянме. Именно их глазами мир увидел гуманитарную катастрофу народа рохинджа, притеснения которого бирманское правительство пытается скрыть.

Напомним, что в шорт-лист на звание «человека года» вошли также президенты России и США. Среди заслуг Владимира Путина были отмечены убедительная победа на выборах и возможность удержаться в президентском кресле, несмотря на все трудности. Кроме того, в шорт-лист попали спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведёт расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы, и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.