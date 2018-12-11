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Авто
11.12.2018 16:29
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Volvo развивает новый сервис, призывая не покупать автомобиль

Автомобильная реклама обычно предсказуема, если не сказать скучна, в ней расхваливают необычный дизайн и потрясающий комфорт новых моделей и приглашают клиентов немедленно поспешить в ближайший салон на тест-драйв, сетует Boomberg 11 декабря. Но в Германии недавно была запущена совсем другая рекламная кампания, под неожиданным лозунгом «Не покупай этот автомобиль!».

Эта рекламная кампания — часть новой стратегии Volvo. Она заключается в том, чтобы приучить клиентов к новым формам «не-владения» автомобилем, схожим с потоковыми сервисами, такими, как Netflix или Spotify. Клиенты подписных автомобильных сервисов оплачивают единый ежемесячный счет, покрывающий различные сборы и ремонтные работы, и пользуются любым автомобилем из модельного ряда компании. Volvo рассчитывает, что к 2025 году половина автомобилей марки будет эксплуатироваться в сервисах подписки.

После тестовой эксплуатации сервиса подписки в некоторых городах США и Европы Volvo первой из автопроизводителей запустила этой осенью полноценный сервис по всей Германии. Он охватывает практически весь модельный ряд, ежемесячная стоимость подписки колеблется от 498 евро на базовую версию компактного внедорожника XC40 до 929 евро за внедорожник высшего класса с полным набором опций. Подписка отличается от традиционной аренды тем, что в ней нет первоначального взноса или платы по окончании аренды, а в цену включены страховка, налоги, помощь на дорогах и такие услуги, как подача автомобиля к дому или хранение зимних шин.

Однако сервис подписки имеет и существенные недостатки по сравнению с лизингом или покупкой автомобиля. Во-первых, он несколько дороже лизинга, и ежемесячный взнос далеко не всем по карману. Так, взнос при лизинге того же XC40 составит всего 300 евро против 500 при подписке. При покупке нового автомобиля в кредит взнос также может быть меньше этих сумм. Поэтому неудивительно, что, по сведениям Bloomberg, только четверть немцев и 14 процентов американцев высказали готовность воспользоваться сервисом прямо сейчас, и меньше половины водителей оказалась готова рассматривать такую возможность в будущем, но только при условии, что плата за подписку не будет существенно превышать 500 евро в месяц.

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