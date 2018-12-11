В авиакомпании «Россия» избрали генерального директора

Совет директоров АО «Авиакомпания «Россия» избрал генеральным директором Сергея Александровского сроком на три года. Как сообщает пресс-служба компании 11 декабря, он принимал непосредственное участие в формировании и реализации бизнес-модели компании.

В рамках этой модели развития авиаперевозчик сосредоточится на работе в среднеценовом сегменте, развитии маршрутной сети из аэропорта Пулково, полетах из Москвы на социально важных направлениях — в том числе в города Дальнего Востока, а также на совершенствовании сервиса на борту. Помимо этого авиакомпания продолжит работать и в туристическом сегменте рынка.

Как заявил председатель совета директоров АО «Авиакомпания «Россия» Вадим Зингман, с приходом новой команды в 2016 году возросла роль компании в решении задач государственного значения – улучшения транспортной доступности отдаленных и стратегически важных регионов страны. Так, с 2018 года программа «плоских» тарифов «Аэрофлота» для перелетов на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград распространяется на рейсы авиакомпании «Россия».

- Благодаря использованию воздушных судов повышенной вместимости перевозчик продолжит увеличивать количество билетов, продаваемых по «плоским» тарифам, – заявил Зингман. – «Аэрофлот», как и прежде, силами «России» будет развивать авиационный транспортный узел в Санкт-Петербурге.

Сергей Александровский работает в авиакомпании с 2016 года. С сентября 2018-го являлся временно исполняющим обязанности генерального директора. До сентября занимал должность заместителя генерального директора по продажам и имущественным вопросам.