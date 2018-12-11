В Петергоф вернулось электричество. Жители просидели без света час

Специалисты Ленэнерго восстановили электроснабжение в Петергофе после технологического нарушения на линии 35 кВ днём 11декабря.

«С 15:27 все потребители Петродворцового района получают электроэнергию в полном объеме», – отчитались в пресс-службе компании.

В Ленэнерго отметили, что в результате отключения пострадала небольшая часть жителей района. Напомним, информация о частичном блэкауте в Петергофе поступила на пульт диспетчера в 14:20.