В Беслане застолье окончилось перестрелкой. Погорячились депутаты, чиновник и полицейский

Перестрелкой окончились посиделки в ресторане «Эрмитаж» в Беслане. Первым вскипел депутат.

Как сообщает портал «Регион online» 11 декабря, возле ресторана выяснять отношения взялись замглавы городской администрации и член партии «Патриоты России» (ПР) Заур Хаткаров, директор МУП «Ухоженный город» Тамерлан Кцоев, а также ещё двое депутатов от ПР.

Очевидцы сообщают, что конфликт начался с одного из депутатов от «Патриотов России». Будучи не в себе от выпитого, он набросился на одного из гостей ресторана. Через некоторое время мужчины вышли на улицу, чтобы «поговорить», и там уже завязалась драка, которая закончилась пальбой. В результате пострадал сам зачинщик. Сейчас он залечивает рану от пули в ноге.

В администрации Правобережного района Беслана не удивлены ситуацией. Там заявили, что «патриоты» не в первый раз ведут себя так агрессивно.