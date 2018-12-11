Получено разрешение на ввод ЖК «Образцовый квартал 3»

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

На полгода раньше запланированного срока ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на ввод в эксплуатацию малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 3». В преддверии Нового года застройщик ждет на праздничные мероприятия во дворе ЖК.

Уже в предстоящую субботу, 15 декабря 2018 года, в третьем «Образцовом квартале» в 12:00 стартует «Новогодний разгуляй». Активные игры на свежем воздухе, конкурсы, уличные гуляния и, конечно же, различные угощения ждут жителей «Образцовых кварталов» и гостей праздника.

Введенный в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 3» состоит из трех четырехэтажных строений и рассчитан всего на 168 квартир. У каждой из них своя «изюминка»: это гардеробная или особенно просторная кухня, зона эркера либо функциональный балкон с остеклением в пол, возможность реорганизации внутреннего пространства компактной квартиры под потребности конкретной семьи. Надо отметить, что жилье своей мечты в этом проекте найдут как небольшие семьи, так и те, у кого несколько детей, ведь площадь самых просторных квартир превышает 100 кв. м.

Трехметровые потолки, просторные входные группы с улучшенной отделкой, малошумные лифты Schindler и возможность установки камина на последнем этаже ЖК делает этот проект вовсе уникальным.

Проведите хотя бы день в «Образцовых кварталах», познакомьтесь с образом жизни, который формируется в малоэтажных ЖК. Участвуйте в конкурсах и обязательно берите с собой детей! Ведь «Образцовые кварталы» идеальны для того, чтобы растить здесь детей. Во всех домах серии «Образцовые кварталы» представлены просторные однокомнатные, двух и трехкомнатные квартиры. Система отопления теплым водяным полом позволяет даже зимой бегать детям босиком по полу без опасения родителей о возможной простуде.

Многие уже оценили «Жизнь в стиле ОК». Присоединяйтесь и вы!

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya