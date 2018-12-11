За рассказы о Черноморском флоте украинским разведчикам российский офицер на 14 лет отправится в колонию

Капитан запаса Леонид Пархоменко приговорен к 14 годам колонии за госизмену. Он был разговорчив с украинскими разведчиками во время службы на Черноморском флоте.

О приговоре 11 декабря сообщает «Медуза» со ссылкой на ТАСС. На заседании в Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд признал Пархоменко виновным и отправил его в колонию строгого режима.

Офицер проходил контрактную службу в Севастополе в 2003 – 2005 годах, имел доступ к государственной тайне и не гнушался за вознаграждение делиться ею с Главным управлением разведки министерства обороны Украины. Он не признал вину, защита намерена обжаловать приговор.

Сегодня же, 11 декабря, на 13 лет лишения свободы по делу о госизмене был осужден бывший столичный участковый Алексей Житнюк. Его дело засекречено, однако ранее сообщалось, что через экс-полицейского сведения о Военно-морском флоте России поступали гражданину Норвегии Фруде Бергу, а от него в Центральное разведывательное управление США.