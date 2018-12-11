111 домов в Купчино — без тепла и горячей воды из-за ненадежной теплосети

Более чем в сотне домов во Фрунзенском районе Петербурга остывают батареи. Теплоэнергетики увидели там дефектную трубу и решили ее починить.

О похолодании в квартирах «Фонтанке» днем 11 декабря сообщили местные жители, отметив, что топить перестали с одиннадцати утра. Читатели отметили, что под отключение попало «довольно много домов» и тепло раньше завтрашнего вечера в Купчино не ждут.

В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» нашему корреспонденту сообщили, что сегодня при плановом объезде теплоэнергетики увидели парение у дома 8, корпус 1, по улице Димитрова. Дефект выявили на обратном трубопроводе диаметром 1000 мм. Чтобы предотвратить серьезную аварию в морозы, с десяти утра начались ремонтные работы. Они продлятся до четырех вечера 12 декабря.

«На период проведения ремонтных работ в 111 зданиях ограничено горячее водоснабжение и теплоснабжение», – отметили на предприятии.

Напомним, «Теплосеть» сегодня ведет работы и на Краснопутиловской улице.