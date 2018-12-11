Фотографии с места ДТП на «Сортавале»: от «Мазды» не осталось и половины

Фотографии с места смертельной аварии с «Маздой» на трассе «Сортавала» под Петербургом появились 11 декабря в группе «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Машины после ДТП выглядят страшно.

Там же обсуждают версию, которая кажется более реалистичной, чем озвученная ранее. Возможно, 30-летняя женщина на «Мазде» ехала вовсе не по встречной полосе, а в правильном направлении, но её занесло и закрутило. И в неуправляемый автомобиль влетел «Кадиллак».

Напомним, по предварительной информации ГИБДД, 11 декабря в 0:10 на 5-м километре автодороги «Сортавала» (Новоприозерское шоссе) столкнулись Mazda (по данным «Мегаполиса», это «Мазда-2») и Cadillac. Водитель первой погибла, водитель второй получил травмы средней степени тяжести.

В воскресенье и понедельник, напомним, были смертельные аварии с «Маздами»-«тройками». В обоих случаях водители теряли управление. На «Коле», по словам очевидцев, 19-летняя девушка, пытаясь объехать собаку, потеряла управление: видимо, её занесло. Машина врезалась в фонарь и сгорела. А меньше чем через сутки на Октябрьской набережной мужчина по какой-то причине влетел во встречный «КамАЗ». Погиб сам и забрал с собой пассажира.