18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: -3
$ 66.50р
75.62р
17:02 11.12.2018
Расширенный поиск

Особое мнение / Борис Кузнецов

все авторы
Андрей Константинов
Александр Горшков
Евгений Вышенков
Георгий Полтавченко
Лев Лурье
Борис Вишневский
Александр Беренда
Александр Боровский
Александр Карпов
Александр Кузьмин
Александр Покровский
Александр Почуев
Александр Ткаченко
Александр Урицкий
Александра Медведева
Алексей Лепорк
Алина Циопа
Анатолий Несмиян
Андрей Анохин
Андрей Дмитриев
Андрей Заостровцев
Андрей Захаров
Андрей Курпатов
Андрей Лебедев
Андрей Мартьянов
Андрей Меньшенин
Андрей Могучий
Андрей Нелидов
Анна Невская
Антон Мухин
Арсений Афиногенов
Борис Кузнецов
Борис Подопригора
Вадим Клювгант
Вадим Тюльпанов
Валентина Матвиенко
Валерий Зинченко
Валерий Федотов
Василий Кичеджи
Вера Камша
Виталий Милонов
Владимир Чуров
Владлен Чертинов
Галина Леонтьева
Георгий Сатаров
Григорий Кунис
Григорий Явлинский
Даниил Коцюбинский
Денис Коротков
Дмитрий Карпушин
Дмитрий Синочкин
Дмитрий Травин
Евгений Зеленев
Евгений Хакназаров
Екатерина Галанова
Елена Зеликова
Елена Киселева
Елена Таранущенко
Жанна Зарецкая
Иван Арцишевский
Иван Шаховской
Игорь Албин
Игорь Дивинский
Игорь Шушарин
Ирина Тумакова
Константин Добрынин
Константин Ранкс
Константин Серов
Красимир Врански
Лев Годованник
Максим Левченко
Максим Резник
Марианна Баконина
Мария Ромейко-Гурко
Мария Элькина
Михаил Амосов
Михаил Бродский
Михаил Веллер
Михаил Гончаров
Михаил Лабковский
Михаил Трофименков
Надежда Кеворкова
Наталья Шатихина
Ника Стрижак
Николай Буров
Николай Нелюбин
Оксана Дмитриева
Олег Мухин
Павел Котляр
Ринат Умяров
Светлана Савинова
Семён Довжик
Сергей Виватенко
Сергей Шелин
Станислав Белковский
Татьяна Протасенко
Фабио Мастранжело
Федор Погорелов
Юрий Грымов
Юрий Мамин
Юрий Новолодский
Борис Кузнецов
11.12.2018 16:23
Печать

К вопросу правооценки конфликта в Керченском проливе

На днях прочитал статью Натальи Шатихиной «В части задержания судов и моряков Россия действовала в своем праве» и тут же вспомнил соседку по коммунальной квартире.

Была у меня соседка по коммунальной кухне в доме 13/15 по улице Пестеля. Звали ее Людка – штукатур с семью классами образования, лимитчица из-под Пскова. Необъятных размеров, без трех передних зубов. Людка дурой не была, у нее хорошая память. Она внимательно следила за новостями, цитировала президента и премьера.  Был у нее и любимый журналист – Михаил Леонтьев, вместе с ним ее взгляды мигрировали от демократических до патриотических и полной поддержки власти. Нередко она вступала со мной в ожесточенные споры по правовой тематике. Темы были различные: от уголовного права, процесса, правоприменения, особенно ожесточенно она выступала за применение смертной казни. Как-то разговор коснулся международного морского права.

– Ты меня морскому праву не учи, я полы мыла у Анатолия Лазаревича Колодкина*. Знаешь он кто? Судья Международного трибунала по морскому праву, профессор, доктор юридических наук. Не хуже тебя разбираюсь…

На днях прочитал статью Натальи Шатихиной «В части задержания судов и моряков Россия действовала в своем праве» и тут же вспомнил Людку. Пробежал глазами и понял, что статья написана для нее, и подумалось, что неплохо бы с ней затеять диалог, вкладывая в ее уста доводы и размышления Натальи  Шатихиной. В диалоге цитаты и мысли автора публикации выделяю курсивом.

– Как наши хохлам наваляли; говорят, им Порошенко новые штаны прислал, не будут провокации устраивать и нарушать нашу границу.

-  И ты полагаешь, что русские действовали законно?

- В части задержания судов и моряков Россия действовала в своем праве.

– Люд, в каком «своем праве» действовала Россия, в международном, в уголовном, в гражданском, семейном наконец?

– Крым чей? Наш Крым! А граница чья? Наша граница.

– Люда, давай вопрос Крыма пока оставим, тем более что подавляющее большинство стран мира не признали присоединение Крыма к России, да и границу Россия прочертила в одностороннем порядке. По нормам какого права надо оценивать действия украинских и российских моряков?

- Оно, родимое, уголовное, тут не оставляет ни малейшего простора для маневра.

– Ты не будешь спорить, что российские моряки таранили украинский буксир и обстреляли катера, в результате чего были ранены три украинских моряка?

– Да нет. Об этом и наши говорили «по ящику», но это была провокация со стороны Порошенко.

– А в чем провокация? Украинские моряки открывали огонь по русским кораблям? Таранили российские корабли? Ты можешь сказать, где имели место события: в территориальных водах, хотя и не признанных, или в нейтральных водах?

- Действительно, в морском праве существует так называемое «право мирного прохода», но его, во-первых, надо запросить, а во-вторых, оно аннулируется при наличии оружия в боевой готовности (у этого тоже есть целый набор параметров).

– А ты можешь мне ответить, каким законом или договором предусмотрен запрос «свободного прохода»?

- Государство имеет право устанавливать коридоры для прохода судов (в море тоже есть дороги). Некоторые из них оно может закрыть по тем или иным причинам, не спрашивая ни у кого согласия, потому что это его территория. В случае такого закрытия любой проход судов запрещается.

– Какое такое преступление они совершили? Шли из Украины в Украину, из Одессы в Мариуполь или Бердянск, что на Азовском море?

– Они незаконно пересекли государственную границу, а это преступление, и поэтому  статья 38 Уголовного кодекса устанавливает правила задержания лица, совершившего преступление, независимо от того, на чем он перемещается, и допускает применение любой необходимой силы в зависимости от уровня угрозы и тяжести совершенного.

– Но, судя по радиопереговорам русских моряков, обстрел кораблей и таран буксира происходил в нейтральных водах за пределами территориальных вод России?

– Какая разница – территориальные, нейтральные… Равно как совершенно права Мария Захарова, сказавшая, что только наши с риском для собственных моряков могут гоняться за нарушителями госграницы лично, все остальные давно бы дали ракетой, не отрываясь от кофе. Полное право на эти действия есть у государства в соответствии с самыми международными из всех международных конвенций ООН.

– Люсь, ну тебя понесло. Разве Россия воюет с Украиной? Там же люди, у них семьи, дети.

– Знаешь, я твоих международных соглашений и конвенций не читала – это мне неинтересно, а вот неверящие могут обратиться не к скучным текстам международных соглашений, а к занимательному началу восемнадцатого фильма из бондианы «Завтра не умрет никогда».

– С каких пор такие специалисты, как ты, которая мыла полы у самого Колодкина, вместо правовых документов ссылаются на приключенческий фильм?

– Ладно, я ссылаюсь. Я прочитала у Наташи Шатихиной, она тоже на этот фильм ссылается, а Шатихина, между прочим, кандидат наук, доцент, адвокат, как и ты был… А разве проникновение в чужие территориальные воды не считается актом вооруженной агрессии?

– Люся, агрессия – это вооружённое нападение одного государства на другое считается международным преступлением против мира и безопасности человечества. Понятие агрессии включает признак инициативы, означает применение каким-либо государством силы первым. Так, ты скажи, кто является агрессором?

– Ну, ведь украинские катера были вооруженные, они тоже могли по нашим стрелять.

– Украинские катера – это военные корабли. Конечно, у них на борту оружие. Ты скажи, могли стрелять или стреляли?

Людка тяжело вздохнула. Пауза продолжалась недолго.

– А вот тебе еще аргумент. Можно сколько угодно утверждать, что у вас отняли право двигаться по проезжей части, хотя она там есть, но пытаться проскочить мимо – нарываться на очевидные неприятности. Даже если вы живете во дворе неподалеку, о чем свидетельствует прописка, например. Особенно вызывающе это выглядит, если во двор можно попасть еще несколькими путями. Теперь представьте, что вы оспариваете право инспектора блокировать проезд, после долгих препирательств расчехляете автомат и, обогнув машину ГАИ, стартуете по перекрытой улице, въезд на которую дополнительно ограничен большим грузовиком. На заднем сиденье у вас лежит сумка с разнообразным собранным огнестрельным оружием и боеприпасами.  

– Представь, Люся, что Азовское море – это твой дом, там твоя квартира, там твои дети ненакормленные, а тут у твоего подъезда стоит ГАИшник и не пропускает тебя в твою квартиру. Иди, – говорит, – в ЖКХ и получай разрешение. А разрешение уже есть, и этот самый ГАИшник держит его в своих руках – это Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, где в пункте 1 статьи 2 Договора записано: «1. Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства». 

– И, что, никого нельзя остановить и посмотреть, что он везет?

– Исключения, конечно, есть. Можно осматривать судно, если оно занимается пиратством, работорговлей, перевозит наркотики или скрывает свою национальную принадлежность. Но к конфликту в Керченском проливе это никакого отношения не имеет. А вот Конвенция ООН «О борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства» от 9 декабря 1985 года рассматривает захватывает судно или осуществляет контроль над ним силой или угрозой силы или путем любой другой формы запугивания, как преступление.

- Государство имеет право устанавливать коридоры для прохода судов (в море тоже есть дороги). Некоторые из них оно может закрыть по тем или иным причинам, не спрашивая ни у кого согласия, потому что это его территория.

– Если речь идет о территориальных водах в чистом виде, например, заход в порт Санкт-Петербурга, то ты права, но здесь речь идет о международном проливе и режим его прохода гражданскими судами и военными кораблями регулируются нормами международного права и договорами между странами.

– А вот я думаю, что большие деньги здесь замешаны. Ведь есть – международный спор вокруг доходов от использования Керчь-Еникальского канала. Собственно, вся эта операция с проходом была направлена исключительно на то, чтобы создать преимущество в этих глубоко коммерческих разбирательствах. 

До 2014 года, когда Крым был и юридически, и по факту в составе Украины, и доходы от использования Керчь-Еникальского канала, примерно 6 миллионов долларов, получала Украина, Россия никаких территориальных и коммерческих претензий не имела.  Затем коммерческое использование канала перешло к России.

– Вот Наталья Шатихина пишет: «Что касается драматичной экономико-юридической подоплеки, то этот вопрос существенно сложнее. Азовское море было внутренним для СССР, а после распада перестало быть таковым в силу наличия уже двух прилегающих государств. Движение судов большого водоизмещения возможно только по Керчь-Еникальскому каналу, проход по которому был платным. Канал, кстати, построен в 1877 году, потом несколько раз углублялся, ремонтировался, но все это было, разумеется, в советские времена и не силами Украины».

– Скажи, пожалуйста, разве Украина не была в составе СССР? Значит был и ее вклад в углубление и ремонт канала.  С географической точки зрения Азовское море и сейчас внутреннее, но наличие на его берегах двух государств делает его международным морем, а режим прохода через пролив – предмет Договора между двумя этими государствами и нормами международного морского права. Договор, о котором мы говорили, этот режим определил. Договор действующий, ни Россия, ни Украина из него не вышла, как говорят – не денонсировали этот Договор. Задержание, захват, таран, обстрел могут трактоваться как уголовное преступление.

Людка еще раз глубоко вздохнула.

– Слушай, бог с ним с Крымом. Давай выпьем.

На этом мой диалог с моей бывшей соседкой по коммунальной кухне можно было бы закончить, если бы не одно обстоятельство. В людкины слова я вложил мысли президента Юридическая компания "CLC", доцента кафедры уголовного права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, адвоката с 15-летним стажем,  автора более 20 научных работ,  защитившую кандидатскую диссертацию на тему "Институт медиации в российском уголовном праве", Шатихиной Натальи Сергеевны. 

В публикации Натальи Шатихиной меня задела одна ее фраза: «Тем не менее ситуация с украинскими судами и моряками относительно несложна и решается достаточно однозначно. Ее действительно легко объяснить «на пальцах», особенно если диплом защищал в свое время по международному праву». Со студенческим дипломом ознакомиться не удалось, а с диссертацией ознакомился. Уголовно правовая медиация, по мнению Натальи Шатихиной – это некарательный посреднический механизм разрешения криминального конфликта. Несмотря на то, что в советское время соответствующие механизмы не использовались в публичном праве, будучи правильно примененным, институт медиации может выступать эффективным регулятором конфликта, возникшего в результате совершения преступления. Вот бы использовать механизм  медиации в конфликте по Керченскому проливу, вместо тарана, обстрела кораблей, задержания моряков и захвата чужой собственности.

То обстоятельства, что доцент Шатихина абстрагируется от конкретных обстоятельств, тщательно избегает ссылок на конкретные нормы международного права и не прибегает к квалификации действий российских и украинских моряков, говорит лишь о том, что правовой подход отсутствует, как таковой. 

Как мне представляется, размышляя о конфликте в Керченском проливе, автор прибегает не к медиации, а к медитации – к размышлениям, сопровождаемым отвлечением внимания от внешних обстоятельств, устранением у читателя фактора интеллектуального напряжения. Такой подход может достичь результата как средство психотерапии и психотренинга для людей, которые не хотят или не умеют думать, размышлять и анализировать, а, главное, сомневаться. Это для моей соседки Людки и для других, кто без каких-либо усилий с их стороны, получают ощущение благополучия.

Очень точно заметил Игорь Губерман:

"Можно в чем угодно убедить

целую страну наверняка,

если дух и разум повредить

с помощью печатного станка."

 

Борис Кузнецов, адвокат

 

* Анатолий Лазаревич Колодкин (27 февраля 1928, Дудергоф, – 24 февраля 2011, Москва) – советский и российский правовед, доктор юридических наук, профессор. Заместитель генерального директора "СоюзморНИИпроекта", президент Российской ассоциации международного права, президент Ассоциации международного морского права, судья Международного трибунала по морскому праву, член Постоянного Международного арбитражного Суда.  

Новости компаний
Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»
11.12.2018 16:11

При поддержке РСХБ расширяется производство крупного сельхозпредприятия региона

ЗАО ПЗ "Рабитицы" при поддержке АО «Россельхозбанк» приступило к реализации инвестиционного проекта по строительству крупной молочно-товарной фермы на 2000 скотомест в Ленинградской области
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
11.12.2018 13:00

ЮИТ открыл продажи квартир во второй очереди ЖК TARMO около метро «Черная речка»

Комплекс располагается вблизи центра Петербурга, на Студенческой улице, 24, в благоустроенном и спокойном квартале Приморского района, имеющем всю необходимую социальную и торговую инфраструктуру.
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
11.12.2018 12:28

ЮИТ начал строительство домов четвертой очереди комплекса INKERI в городе Пушкин

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к строительству домов в четвертой очереди жилого комплекса комфорт-класса INKERI, находящегося в исторической части города Пушкин.
Группа компаний «ЦДС»
11.12.2018 12:22

Группа ЦДС открывает историю Мурино

Группа ЦДС подготовила иллюстрированную книгу-альбом о Мурино, в которой рассказывает богатую историю населенного пункта. Одним из первых жителей Мурино, ознакомившихся с книгой, стал заслуженный художник России Владимир Табанин.
АО «Строительный трест»
10.12.2018 16:51

Новогодние предложения от компании «Строительный трест»

«Строительный трест» объявляет о действии специальных акций* на объекты загородной и коммерческой недвижимости.
ЗАО «Ленстройтрест»
10.12.2018 16:21

Началась продажа квартир в корпусе № 8 финского квартала «Юттери»

ГК «Ленстройтрест» открыла продажу квартир в новом корпусе финского квартала «Юттери». На выборе покупателей представлены 242 квартиры различных планировок. Дом сдается в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года.
10.12.2018 14:50

«Алмаз – Антей» и Госкорпорация по ОрВД ввели в эксплуатацию систему Екатеринбургского укрупнённого центра

«Алмаз – Антей» совместно с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и предприятиями российской промышленности завершили проект по строительству Екатеринбургского укрупнённого центра автоматизированной системой организации воздушного движения.
Фото предоставлено магазином Кей
10.12.2018 13:40

Привилегии для бизнеса

Для юридических лиц в КЕЙ существует масса привилегий, которые сделают закупки удобными. Расскажем о них поподробнее
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.12.2018 13:24

«Аэрофлот» победил сразу в двух категориях премии «Время инноваций»

«Аэрофлот» стал обладателем ежегодной премии за достижения в инновационной деятельности «Время инноваций-2018». Компания впервые в истории премии одержала победу сразу в двух категориях - «Транспорт и машиностроение», а также «Биотехнологии и генная инженерия».
Setl City
10.12.2018 12:53

В ЖК «Солнечный город» открылись магазин косметики и аптека

В корпусе ЖК «Солнечный город» по адресу пр. Ветеранов, 171, к. 5 открылись магазин косметики и парфюмерии «Улыбка Радуги», цветочный магазин «Цветомания» и аптека «Будь здоров!». В этом же здании уже работают продуктовый универсам и кафе «Петергофские пекарни».
Фото предоставлено Polugar бар
10.12.2018 12:40

В центре Петербурга открылся Polugar бар, возрождающий застольные традиции русской знати

В одном из самых туристических мест Петербурга, на Итальянской улице, в здании Пассажа открылся необычный бар с ярко выраженным историческим уклоном - бар Polugar.
«Лидер Групп»
10.12.2018 11:17

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Доступная студия с просторной гостиной, логично зонированной кухней, лоджией и ванной.