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Власть
11.12.2018 15:54
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Смольный запустил сервис сверки задолженности за пользование и выкуп городского имущества

В Смольном запустили сервис для предпринимателей «Сверка Он-лайн» для сопоставления данных о расчетах за пользование или выкуп имущества города. Об этом сообщает пресс-служба Фонда имущества 11 декабря.

Как отмечают чиновники, сервис запущен по адресу sverka.online, к нему также можно получить доступ напрямую в личном кабинете на сайте www.фондимущества.рф. Предполагается, что платформа будет использоваться для сверки задолженности по аренде и выкупу помещений или земельных участков. 

В результате использования сервиса предприниматель получит акт сверки, подписанный чиновниками. 

Ввод сервиса в штатный режим планируется после завершения 2018-го финансового года. 

Напомним, что ранее комитет имущественных отношений объявил о начале масштабной кампании по сверке расчетов города и предпринимателей.

В Смольном подчеркивали, что за 9 месяцев 2018 года чиновники КИО направили бизнесменам 4410 претензий с требованием уплаты задолженности на сумму 8,3 млрд рублей. По прежним претензиям подали 923 иска о взыскании задолженности и расторжении договоров на 4,2 млрд рублей. Споры по взысканию еще 1,9 млрд рублей находятся на стадии рассмотрения судов Петербурга различных инстанций.

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