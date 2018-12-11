Плавание в школьном бассейне отправило в больницу 7 школьников из Красного Села. Тяжёлых среди них нет

По подтвержденной информации, за медицинской помощью обратились семь учеников школы №270 в Красносельском районе Петербурга. Сейчас их обследуют в Детской клинической больнице №5.

Как сообщили «Фонтанке» 11 декабря в больнице, тяжёлых симптомов отравления ни у одного из детей не диагностировали. Не исключено, что некоторых после осмотра отпустят домой. Сотрудники Роспотребнадзора уже выехали с проверкой в школу. Ранее ведомство отмечало, что госпитализировано не больше семи человек. На тошноту пожаловались семиклассники, которые сегодня плавали в местном бассейне. При этом в Роспотребнадзоре не исключили, что причиной может быть ротавирус, которым школьники могли заразиться от одноклассницы.