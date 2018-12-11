Полковник МВД Тимченко признал 100 млн. Ему стыдно

Бывший сотрудник ГУ СБ МВД Юрий Тимченко признал вину по делу о 100 млн рублей компании «Деловые линии». Но взяточником себя не считает.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 11 декабря в Смольнинском суде Тимченко заявил, что признает покушение на мошенническое хищение 100 млн рублей и получение 4 млн рублей от представителя компании.

«Подсудимый полностью раскаивается и заявляет, что в будущем не намерен совершать противоправные поступки. Ему крайне неприятно, что в результате своих необдуманных действий он находится в положении подсудимого. От дачи каких-либо показаний отказался на основании статьи 51 Конституции», – уточняет пресс-служба.

Тимченко с июля 2016 года возглавлял 17-й отдел («Запад») ГУ СБ МВД России. По версии обвинения, в ноябре 2016-го он потребовал 100 млн у «Деловых линий» за помощь в снятии ареста со счета компании, на котором находились 1,6 млрд рублей. Арест наложил по уголовному делу о неуплате налогов на миллиард. Деньги Тимченко не увидел, так как его предполагаемых посредников, Сергея Зиновенко и Константина Марченкова, задержали на парковке «Галереи». Зиновенко судят вместе с Тимченко, Марченков получил пять лет условно.

Второй эпизод полковника МВД связан с фактическим получением 4 млн рублей. Он, по версии обвинения, передавал «Деловым линиям» служебную информацию, в том числе о ходе расследования и запланированных мероприятиях.

Тимченко не признает взятку. Он считает, что совершил мошенническое хищение, и просит о переквалификации эпизода.

«Свою позицию подсудимый объяснил тем, что никаких действий или бездействия, связанного с занимаемой должностью руководителя подразделения МВД и положением на службе, не совершал и не мог совершить. Тимченко допустил, что участники уголовного дела могли заблуждаться относительно его возможностей», – передает мнение полковника объединенная пресс-служба судов Петербурга.