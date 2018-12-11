Ford запатентовал ремни безопасности с подогревом. Но когда их ждать в машинах, не сообщил

Компания Ford подала в Бюро по патентам и товарным знакам США патентную заявку на новый дизайн и конструкцию ремней безопасности автомобиля. Им добавили подогрев.

На 31-страничном документе, опубликованном 11 декабря на сайте патентного бюро, описываются принцип работы и несколько вариантов дизайна ремней с подогревом. Электрические нагревательные элементы вшиты в лямки ремня безопасности, а питание начинает подаваться, как только язычок ремня вставляется в замок.

Войдут ли ремни с подогревом в число новых «зимних» опций и когда новинка в принципе появится в автомобилях, пока не известно. Напомним, у российских водителей наиболее желанной функцией в холода, как показал опрос, является дистанционный запуск двигателя.