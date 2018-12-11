СМИ: В Армении российского военнослужащего подозревают в убийстве женщины

Военнослужащий российской военной базы в Гюмри задержан из-за подозрений в избиении и убийстве местной женщины.

Об этом 11 декабря сообщает местное издание Aysor со ссылкой на свои источники в генеральной прокуратуре. По версии следствия, преступление было совершено 3 декабря в районе Слободка города Гюмри. В тот день в больницу с побоями направили женщину 57 лет, работавшую дворником. По дороге в клинику она скончалась. Подробности произошедшего не раскрываются.

Посольство России в Армении опровергло эту информацию.

«Вызывает недоумение подобный, в высшей степени непрофессиональный, подход к работе с информацией, когда, полностью игнорируя презумпцию невиновности, под «кричащими» заголовками тиражируются непроверенные и неподтвержденные данные. Такое безответственное поведение, особенно в непростой предвыборный период, играет на руку тем силам, которые хотят вбить клин в стратегические и традиционно дружественные отношения между Арменией и Россией», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 12 января 2015 года служивший на военной базе в Гюмри россиянин по фамилии Пермяков сбежал и направился к турецкой границе, прихватив с собой автомат и два магазина. Примерно через полчаса ходьбы он проник в дом местных жителей. Солдат застрелил шесть человек, а одного ребенка, который позднее скончался в больнице, несколько раз ударил штык-ножом. Преступник был задержан пограничниками при попытке перейти границу. После массовых выступлений местного населения власти двух стран (РФ и Армении) согласились совместно расследовать дело Пермякова. Суд над военнослужащим проходил на территории российской базы. Пермяков был приговорен к пожизненному заключению за массовое убийство.