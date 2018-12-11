Альфа-Банк объявил о попытке скомпрометировать акционеров и руководство банка
Крупнейший частный банк в России – Альфа-Банк – официально опроверг появившуюся в СМИ утром информацию о своей продаже и заявил о попытке скомпрометировать его акционеров и руководство.
«В связи с появлением в СМИ сообщений о переговорах по продаже банковских активов «Альфа Групп» на территории Российской Федерации сообщаем, что данная информация не имеет никакого отношения к действительности. Мы категорически опровергаем эти слухи и факт переговоров. Никакие обсуждения с участниками рынка не велись и не ведутся», – заявили в банке 11 декабря.
И добавили, что рассматривают появление данных слухов как попытку компрометации акционеров и руководства банка: «Мы не собирались и не собираемся продавать Альфа-Банк».
Справка:
«Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России. Основными бенефициарами кредитной организации по данным banki.ru являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен. С осени 2014 года Альфа-Банк выступает санатором банка «Балтийский».