Альфа-Банк объявил о попытке скомпрометировать акционеров и руководство банка

Крупнейший частный банк в России – Альфа-Банк – официально опроверг появившуюся в СМИ утром информацию о своей продаже и заявил о попытке скомпрометировать его акционеров и руководство.

«В связи с появлением в СМИ сообщений о переговорах по продаже банковских активов «Альфа Групп» на территории Российской Федерации сообщаем, что данная информация не имеет никакого отношения к действительности. Мы категорически опровергаем эти слухи и факт переговоров. Никакие обсуждения с участниками рынка не велись и не ведутся», – заявили в банке 11 декабря.

И добавили, что рассматривают появление данных слухов как попытку компрометации акционеров и руководства банка: «Мы не собирались и не собираемся продавать Альфа-Банк».